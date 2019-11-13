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Galatasaray'da kasım ayı divanı tamamlandı

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.

13.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:35Galatasaray'da kasım ayı divanı tamamlandı
'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.
Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan kasım ayı divan toplantısına yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek katıldı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in katılmaması eleştirildi.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Mustafa Cengiz'in divan toplantısına katılmayarak, bu akşam kulüp televizyonundan camiaya seslenecek olmasına eleştirilerde bulundu. Daha sonra bazı divan üyelerinin salondan ayrıldığı gözlendi.
Ayrıca İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da sağlık sorunları nedeniyle toplantıdan erken ayrıldı.
(Oğuzhan Ort/İHA)

Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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