Haberler » Spor » Galatasaray'da kasım ayı divanı tamamlandı - Spor

Galatasaray'da kasım ayı divanı tamamlandı

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.

13.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:36Galatasaray'da kasım ayı divanı tamamlandı
'da kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı sona erdi.

Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan kasım ayı divan toplantısına yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren ve Dursun Özbek katıldı. Toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in katılmaması eleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun Mustafa Cengiz'in divan toplantısına katılmayarak, bu akşam kulüp televizyonundan camiaya seslenecek olmasına eleştirilerde bulundu. Daha sonra bazı divan üyelerinin salondan ayrıldığı gözlendi.

Ayrıca İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da sağlık sorunları nedeniyle toplantıdan erken ayrıldı. - İSTANBUL

Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
22:03 Spirou Basket: 92-54
22:01 İzlanda, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
22:00 Bülent Uygun Kayserispor karakterli futbolcularıyla ayağa kalkacaktır
21:55 FIBA Şampiyonlar Ligi: Türk Telekom: 72 - Filou Oostende: 66
21:55 Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım
21:55 Mustafa Cengiz: Bana kaçtı demesinler diye ayrılmadım
20:52 Damien Comolli, Chelseali Pedro ile görüştü!
20:21 Emre Belözoğlu idmana dua ederek çıktı!
19:40 U19 Milli Takımı, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti
19:23 Şenol Güneş: İyi başladık, iyi bitirmek istiyoruz
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 22:05:13