Haberler » Spor » Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı - Spor

Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.

13.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:35Galatasaray'da kasım ayı olağan divan toplantısı başladı

Kulübü Kasım Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına kulübün eski başkanlarından Faruk Süren, Dursun Özbek, eski başkan adaylarından Ahmet Özdoğan ve divan kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda sarı-kırmızılı kulübün mevcut yönetiminden ise 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Dilek Kutlu ve Özgür Savaş Özüdoğru yer aldı.

Vefat eden divan üyeleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle:

1. Ekim ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,

2. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,

3. 14 Kasım 2018 tarihli divan toplantısında sunumu yapılan tüzük tadil çalışmasının tekrar görüşülüp, divan üyelerinin onayına sunulması,

4. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,

5. Kapanış.



Galatasaray Spor Kulübü, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
17:31 Beşiktaş yönetimi, TFF Başkanı Özdemir'i ziyaret etti
17:28 Kaan Kançal: 9 yıl sonra ilk kez kar ettik
17:27 Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi
17:26 Bakan Kasapoğlu: Amacımız 81 ilin spor turizminde haritasını çıkarmak
17:23 Bakan Kasapoğlu: Spor turizminde perspektifimiz; tesisleri, imkanları, teknolojisiyle başarılı...
17:15 Fenerbahçe'den Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan hakkında suç duyurusu!
16:46 Real Madrid, Yusuf Yazıcı için İstanbul'a geliyor
15:38 A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti
15:18 Guardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası
12:35 Mısır'da Salah şoku! Sakatlığı yüzünden maçlarda oynamayacak
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 17:32:31