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Galatasaray'da kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

09.09.2019 13:46 Galatasaray'da kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda core aktivasyon hareketleri ile başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda koordinasyon, sürat ve çeviklik çalışmaları yaptı. Antrenmanın ana bölümünde Galatasaraylı futbolcular dar alanda dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları oynadı. Oyunlar öncesinde, arasında ve sonunda interval koşular gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.



Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

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