Haberler » Spor » Haber

Taraftarlardan büyük ilgi! Kombineler tükendi

Galatasaray Kulübü, bu sezon satışa çıkarılan kombinelerin tükendiğini duyurdu. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

20.09.2019 21:00

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig 2019-2020 sezonunda satışa çıkan tüm kombinelerin tükendiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

STADIN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Bilindiği üzere Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi 10 bin artırmayı planlıyor. Stadın 52 bin 500 olan seyirci sayısı 62 bin 500'e çıkarılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Cim-Bom, Federasyon'un cevabı sonrası resmen harekete geçecek.

Taraftarlardan büyük ilgi! Kombineler tükendi

Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR(1)
FENOMEN:İlklerin takımıdır Galatasaray....
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
21:42 Fair play ödülleri sahiplerini buldu
21:41 Mustafa Göksu: "İstanbulspor golü bulunca ikinci bölgeye çekildik"
21:40 İttifak holding konyaspor maçından notlar
21:40 2018 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu
21:40 Ümraniyespor'a isim sponsoru
21:40 Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
21:40 Trabzonspor'da durmak yok