Taraftarlardan büyük ilgi! Kombineler tükendi

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, Süper Lig 2019-2020 sezonunda satışa çıkan tüm kombinelerin tükendiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu için satışa çıkarılan tüm kombineler tükenmiştir. Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı!" ifadelerine yer verildi.

STADIN KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Bilindiği üzere Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nın kapasitesi 10 bin artırmayı planlıyor. Stadın 52 bin 500 olan seyirci sayısı 62 bin 500'e çıkarılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, talebini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Cim-Bom, Federasyon'un cevabı sonrası resmen harekete geçecek.