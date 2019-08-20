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Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.08.2019 13:52 Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında 25 Ağustos Pazar günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda çalışmalarla başladı. İdmanda daha sonra antrenman sahasında çabukluk, çeviklik ve yön değiştirmeli koşu çalışmaları yapıldı.
Antrenman, dar alanda dayanıklılığa yönelik çalışmalar ve iki grup halinde 6'ya 6 oyunların ardından yenilenme koşusuyla tamamlandı.
Emre Taşdemir, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılı takım, Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: AA

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