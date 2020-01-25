Galatasaray'da Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray , Süper Lig'in 19'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana kısmında ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Florin Andone'nin, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Galatasaray kafilesi, yarın saat 19.00'da başlayacak olan Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Konya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Mario Lemina."