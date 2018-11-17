17 Kasım 2018, 20:15
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Galatasaray'da Konyaspor Mesaisi Sürüyor

Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen  antrenmanda futbolcuların, salondaki kuvvet çalışmasının ardından sahada tempolu  koşular yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılıların dün 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman  maçında sakatlık geçiren Sinan Gümüşün'ün bugün yapılan kontrollerinde, sağ üst  arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği, oyuncunun  tedavisine başlandığı belirtildi.
Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında  sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son  durumunun ise İstanbul'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli  olacağı aktarıldı.
Teknik heyet tarafından izin verilen Maicon Roque ve Ryan Donk'un  antrenmanda yer almadığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, bir günlük izinin ardından hazırlıklarına 19  Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
Florya Metin Oktay Tesisleri

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