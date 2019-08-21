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Galatasaray'da Konyaspor mesaisi sürüyor

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

21.08.2019 16:37 Galatasaray'da Konyaspor mesaisi sürüyor
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu ikinci haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başlandı. İdmanın ana bölümünde ise çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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