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Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor

Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a korona virüs teşhisi konmasının ardından testler devam ediyor.

24.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:03
Galatasaray'da korona virüs testleri sürüyor
Galatasaray 'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a korona virüs teşhisi konmasının ardından testler devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın korona virüse yakalanmasının ardından Teknik Direktör Fatih Terim de test sonucunun pozitif çıktığını ve tedaviye alındığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı ekipte korona virüs testleri sürüyor. Bugün hastaneye gelen Başkan Yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay da test için örnek verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den de test için örnek alınacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

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