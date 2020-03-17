Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her birimden bir kişinin nöbetçi kalması şartıyla çalışanlarını evlerine gönderdiğini açıkladı.
17.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:55
Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde çalışanlarının uzaktan çalışma düzenine geçtiğini duyurdu.
"NÖBETÇİ KALMAK KAYDIYLA EVDEN ÇALIŞMA DÜZENİNE GEÇİLDİ"
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesi üzerine harekete geçen kulübümüz, çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, her birimden nöbetçi kalmak kaydıyla tüm çalışanlarımızın yarından itibaren uzaktan çalışma düzenine geçmesini kararlaştırmıştır." denildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Koronavirüs, Spor
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