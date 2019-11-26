Haberler » Güncel » Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı - Haber

Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray'ın Avrupa'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.

26.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:30Galatasaray'da kötü seri 12 maça çıktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Club Brugge ile berabere kalan 'ın 'daki galip gelememe serisini 12 maça çıktı.
Galatasaray, Club Brugge beraberliği ile Avrupa'daki galip gelememe serisini devam etti. Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla aldı. Cimbom bu maçla birlikte 10 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılmadı (8 mağlubiyet, 4 beraberlik).
(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Club Brugge, Galatasaray, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:15 Erzincan'da "Denetim Seferberliği" gıda kontrolleri başladı
00:14 Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde sağanak yağış bekleniliyor
00:14 Erzincan'da 500 Başlık Düve Üretim Merkezi inşaatı hızla devam ediyor
00:14 Rektör Coşkun, Bayburt Fen Lisesi öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi
00:12 Doğu Anadolu Bölgesinde karla karışık yağmur bekleniliyor
00:11 Abdullah Gül, "Hulusi Akar ve İbrahim Kalın'la ikinci görüşme" iddialarını yalanladı
23:43 Meteoroloji uyardı! Sağanak etkisini artırarak kuvvetlenecek
23:20 Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:30 Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık
22:17 Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi?
21:10 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! 20 ölü, 150'den fazla yaralı var
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
13:35 Yüzüne asit atılan Berfin: Kadına şiddet son bulsun
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
09:49 Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, bir polis memurunu darp etti
27.11.2019 00:24:15