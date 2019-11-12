Haberler » Spor » Galatasaray'da kritik iki gün - Spor

Galatasaray'da kritik iki gün

Galatasaray Kulübü, yarınki divan kurulu ve perşembe günkü mahkeme sebebiyle 2 kritik günü üst üste yaşayacak.

12.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:56Galatasaray'da kritik iki gün

Kulübü, yarınki divan kurulu ve perşembe günkü mahkeme sebebiyle 2 kritik günü üst üste yaşayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacak divan kurulu toplantısına Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katılacak. Söz alacak üyelerin sert eleştiriler yapması beklenen toplantıda, perşembe günkü mahkemeden çıkacak kararın da gündeme gelebileceği belirtildi.

TEDBİRİN KALDIRILIP KALDIRILMAYACAĞI BELLİ OLACAK

Galatasaray'da seçim yapılıp yapılmayacağı perşembe günü Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek duruşmada belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemesinin ardından konuyu mahkemeye taşımıştı. Alınan tedbir kararının ardından olağanüstü seçim yapma zorunluluğu askıya alınmıştı. Tedbir kararlarının devam ettiği başka mahkeme kararları bulunurken, birleştirilen davalar ile ilgili son söz perşembe günü Çağlayan'daki 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde söylenecek. Mahkemece alınan tedbir kararı kaldırılırsa sarı-kırmızılı yönetim olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalacak ve Mustafa Cengiz yeniden başkan adayı olamayacak. Mahkemenin tam tersi bir karar vermesi durumunda ise Mustafa Cengiz ve yönetiminin görevine devam etmesine engel bir durum olmayacak.


- İstanbul

Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
16:00 Rize'de "Gelenekten Geleceğe Sporun Gücü" paneli
15:55 İsmail Uyanık, Samsunspor A.Ş.'deki görevini bıraktı
15:48 Aydın'da Floor Curling heyecanı
15:47 Büyük Erkekler Grekoromen Süper Lig maçları başladı
15:49 Antalya'da, futbol turizmindeki kamp hedefi 2 bin 300 takım
15:33 Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı
15:05 Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a geçmiş olsun mesajı
14:40 Juventus Ronaldo için kararını verdi: Ceza yok
14:03 Ankaragücü'nün yeni Teknik Direktörü Mustafa Kaplan oldu
13:56 Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:06:18