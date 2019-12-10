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Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi

Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın, yönetimin yaptığı yeni teklifi kabul etmediği, Terim'in de buna sinirlenerek iki genç yeteneği sildiği iddia edildi.

10.12.2019 22:44 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:54

altyapısının en flaş isimleri olarak dikkat çeken Atalay Babacan ve Mustafa Kapı bu sezon hiçbir maçta kadroya giremedi. Fatih Terim son olarak Tuzlaspor ile oynanan kupa maçında da iki yıldızını hiç düşünmedi. Bu kararın perde arkasında ise imza krizinin yattığı öne sürülüyor.

Mustafa Kapı

MUSTAFA KAPI SERBEST KALABİLİR

İddialara göre sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan iki genç isim, yapılan yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Fatih Terim de buna sinirlendiği için Atalay ve Mustafa'ya cephe aldı. Henüz 17 yaşında olan Mustafa Kapı imza atmazsa sezon sonunda serbest. Atalay geçen sezon Türkiye Kupası'nda iki maçta oynamıştı.

Atalay Babacan

(Takvim)

Galatasaray'da kriz! Terim, Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ı sildi

Atalay Babacan, Fatih Terim, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (10)
HAYDAR EMMİ:atalay babacanı yıllardır yıldız olacak diye bakıp duruyoruz. bir halt olacağı yok anlaşılan U19 dan başka yerde göremeyeceğiz
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HOROZ KENTLİ:GS Geçen Gün 2 Defa Tuzlandı Demekki Tuzu Az Geldi :))
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LİON:Imparator n dese o
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ULTRASLAN:Fatih Terim doğru yapmış, ekmek yedikleri yere ihanet eden futbolcunun bu kulüpte işi olamaz. . .
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TANER:Fatih terim le daha siz çok gidersiniz GS adamın anladığı futbol devam böyle
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ADINIZI YAZIN:Galatasaray''in size teklif yapmasi bile mucize. Size kadar kaç tane amatör topçu var. Fatih Hocanin arkasindayiz
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ALEXDEEE SOUZA:çakma imparator olduğunu anladılar:))
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KÖKSAL MOĞUL:Hiç İşe yaramadık beş para etmez futbolcu bozuntularına milyonlarca para vereceğinize Alt yapıda yetişen pırıl pırıl gençlere üç yüz beyüzbin lirayı çokmu görüyorsunuz. Hem yakın arkadaşları ozan gibi şu an A takımda oynayan futbolcu müsvettelerin den kat kat daha iyi olan örneği var iken. kulübe iyi para kazandırıp GS yüz akı olarak temsil ederken yönetim Aklını başına alıp bu yeteneklerle en kısa zamanda sözleşme yenileyip GS ın geleceğini kurtaracaklarına inanıyorum.
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CEYHANLI:Gidecekleri yer 2 lig sonra futbol hayatı biter görürsünüz en fazla 3 5 yıl oynarlar
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TERİM:Napıyorsun oğlum
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