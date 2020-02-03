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Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi.

03.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:19Galatasaray'da kupa mesaisi başladı
, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda, dün akşam Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salonda core stabilizasyon çalışması ile antrenmana başladı. Daha sonra koordinasyon çalışması ve sahada dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümündeki interval koşuların ardından teknik çalışma gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı futbolcular ana bölümde ise dar alan oyunları ve sınırlı alanda çift kale oyun oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SARACCHI DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

Galatasaray'da Florin Andone, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde ekstra kuvvet ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Marcelo Saracchi ise tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada düz koşulara başladı. Radamel Falcao da tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde salon çalışmalarını sürdürdü.

Sarı kırmızılılar, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın öğle saatlerinde yaptıktan sonra saat 16.00'da uçakla Alanya'ya giderek mücadele için kampa girecek.


- İstanbul

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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