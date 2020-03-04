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Galatasaray'da Lemina, sakatlığını atlatıp takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığını atlatan Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalara başladı.

04.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:28

, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başladı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

LEMINA TAKIMLA ÇALIŞTI

Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray'da Lemina, sakatlığını atlatıp takımla çalıştı

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Kaynak: İHA


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4.03.2020 15:46:54