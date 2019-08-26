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Galatasaray'da ligde sezonun ilk golü Ryan Babel'den

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılıların bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

26.08.2019 00:00 Galatasaray'da ligde sezonun ilk golü Ryan Babel'den
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılıların bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti. Babel ayrıca resmi maçlarda ilk golünü attı.

Süper Lig'de ilk haftayı gol atamadan kapatan Galatasaray, sezonun ilk golünü ikinci haftada evindeki Konyaspor karşısında kaydetti. Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sahneye çıkan Ryan Babel, sarı-kırmızılıların bu sezon ilk golünü atan isim oldu.

Yaz transfer döneminde takıma katılan Hollandalı oyuncu, Galatasaray forması ile de resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti. - İSTANBUL

Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor

Kaynak: İHA

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