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Galatasaray'da Linnes yolcu!

Yapılan yeni transferler sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 15'e çıkan Galatasaray'da, Linnes ile yollar ayrılıyor. Deneyimli oyuncunun yeni rotasının Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri olması bekleniyor.

09.09.2019 09:40

Son transferlerin ardından kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 14 yabancı kuralına takılmıştı. Bu gelişmenin ardından 1 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gereken Galatasaray, takımın Norveçli sağ beki Martin Linnes'in sözleşmesini 6 aylığına askıya almıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen yönetimin, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen ara formülle bu oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

KATAR YA DA ARAP EMİRLİKLERİ OLABİLİR

Futbolcunun menajerine bu konuda talimat veren sarı kırmızılı ekip, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin devam etmesi sebebiyle oyuncusunu bu 2 ülkeden bir takıma göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Linnes'in temsilcisinin bu 2 ülkenin kulüpleriyle temaslara başladığı ifade edildi. Galatasaray'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes'in, Ocak ayına kadar başka bir takımda kiralık oynaması ardından sarı kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Linnes yolcu!

Birleşik Arap Emirlikleri, Galatasaray, Katar, Spor

YORUMLAR (4)
LİNNES İYİ OYUNCUDUR: OCAK DA GERİ DÖNERSE KİRALIK GİTMESİ İYİ OLUR, DEVRE ARASINDA DA NAGATOMO YA DA MARİANO DAN BİRİNİ GÖNDERİN.
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S10: BU TARAFTAR SENİ HİÇ UNUTMAYACAK
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12345: ÇOK ARAYACAK GS BU OYUNCUYU
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LİNPERFECTNES: YİĞİDİM GİDİYOR ELLERE
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