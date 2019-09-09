Galatasaray'da Linnes yolcu!

Son transferlerin ardından kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselen Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 14 yabancı kuralına takılmıştı. Bu gelişmenin ardından 1 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gereken Galatasaray, takımın Norveçli sağ beki Martin Linnes'in sözleşmesini 6 aylığına askıya almıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; 27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen yönetimin, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine rağmen ara formülle bu oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlerde bulunduğu bildirildi.

KATAR YA DA ARAP EMİRLİKLERİ OLABİLİR

Futbolcunun menajerine bu konuda talimat veren sarı kırmızılı ekip, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transfer döneminin devam etmesi sebebiyle oyuncusunu bu 2 ülkeden bir takıma göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından Linnes'in temsilcisinin bu 2 ülkenin kulüpleriyle temaslara başladığı ifade edildi. Galatasaray'la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes'in, Ocak ayına kadar başka bir takımda kiralık oynaması ardından sarı kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.