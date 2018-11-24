Galatasaray'da Lokomotiv Moskova Maçı Hazırlıkları Başladı

İSTANBUL/ DHA Galatasaray
, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maç haftasında deplasmanda çıkacağı Lokomotiv Moskova
karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall
Antrenman Sahası'ndaki antrenmanda dün akşamki Atiker Konyaspor
maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra kurallı altıya üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda kurallı ve artı bir jokerli dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Bu arada kulübün sponsor hastanesi Medical Park'a bağlı eğitim kurumu İstinye Üniversitesi'nin akademisyenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bugünkü antrenmana konuk oldu. Teknik direktör Fatih Terim
ve oyuncular, antrenman öncesi akademisyenlere çiçek ve forma hediye etti.
Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay
Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
Galatasaray,Lokomotiv Moskova
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:38