Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Christian Luyindama, sponsor hastanemiz Liv Hospital'da kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından başarılı bir sol diz ön çapraz bağ ve menisküs ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa zamanda eski sağlığına ulaşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI

Luyindama, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilen 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sezonu kapatmıştı.

Christian Luyindama, sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkmıştı.