02 Nisan 2019, 22:21
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Galatasaray'da Luyindama, Fenerbahçe Derbisinde Forma Giyemeyecek

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının 71. dakikasında kırmızı kart gören Luyindama, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Ziraat Türkiye Kupasında 71. dakikada kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaray'ın stoperi Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.

Sarı kart cezası nedeniyle bu hafta sonu ligde yine Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların savunmacısı, 14 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak forma giyemeyecek.

CEZASI DAHA DA ARTABİLİR

Luyindama, eğer Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip daha fazla ceza alırsa dönüşü uzayacak.

(Skorer)

Türkiye, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor



YORUMLAR (7)
GS POŞETTİNO: Gs liyim ama bu hareket kırmızı konuşulacak bir tarafı yok.adamın omzunu kıracak tı neredeyse.fatih hoca basın toplantısında kırmızı değil dedi.hocam bırak artık Allah aşkına.sizin döneminiz bitti artık.
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SERDAR: Penaltıları da böyle delikanlıca verseydi adam dedim bu Madam a.
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ASLAN TERBİYECİSİ: futbol insanların oynadığı bir oyun. luyindama isimli yaratık, ormana gitsin, orda tepişsin. 6 saray seyircisi bu yaratığı alkışlıyor ki hayret bişey.
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SERDAR: Operasyona devam.
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FENERLİ: Aglamayin siz hakemleri ikna edip cezasini ertelettirirsiniz derbiden sonraya. Oynat fatih hoca bugun gorduk kendi evinizde 0-0..
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