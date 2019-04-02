<p>Ziraat Türkiye Kupasında 71. dakikada kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaray'ın stoperi Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak. </p><p>Sarı kart cezası nedeniyle bu hafta sonu ligde yine Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların savunmacısı, 14 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak forma giyemeyecek.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/04/02/galatasaray-da-luyindama-fenerbahce-derbisinde-11911296_3741_m.jpg' title='Galatasaray'da Luyindama, Fenerbahçe Derbisinde Forma Giyemeyecek'></figure></div><h3>CEZASI DAHA DA ARTABİLİR</h3><p>Luyindama, eğer Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip daha fazla ceza alırsa dönüşü uzayacak.</p><p>(Skorer) </p>