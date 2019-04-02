Galatasaray'da Luyindama, Fenerbahçe Derbisinde Forma Giyemeyecek

Ziraat Türkiye Kupasında 71. dakikada kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaray'ın stoperi Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.

Sarı kart cezası nedeniyle bu hafta sonu ligde yine Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılıların savunmacısı, 14 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak forma giyemeyecek.

CEZASI DAHA DA ARTABİLİR

Luyindama, eğer Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilip daha fazla ceza alırsa dönüşü uzayacak.

(Skorer)