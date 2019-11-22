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Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı

Galatasaray'ın Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncu Luyindama, ülkesinin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanmıştı. Deneyimli savunma oyuncusunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma meydana geldiği ve sezonu kapattığı açıklandı.

22.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:27

Luyindama'dan 'ı yıkan geldi. Başarılı savunma oyuncusunun milli maçta yaşadığı sakatlık sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve bu yüzden sezonu kapattığı öğrenildi.

İşte Galatasaray resmi sitesinden Luyindama için yapılan açıklama:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır"ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Luyindama sakatlığı ile ilgili, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal"diyerek tepkisini dile getirdi.

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Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı

Galatasaray, Gambiya, Spor


HABER YORUMLARI (18)
ADINIZI YAZIN:PUHAHAHZAAA BETER OL MALATASARAYY :))
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KENAN:Malcao geldi herkes sakatlandı o yatıyor bizde yatıp paramızı alalım mantığı beter olun Fransızlar
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ADINIZI YAZIN:PUHAAZAAAA CONCONLAR AĞLASIN :)))
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HAMDİ:feneresyonun soytarıları palabıyık babanızın yanına gidin ne işiniz var gs sayfasında
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.:luyindama tam bir servet çetin
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FENERBAHÇELİ TAHİR:darısı falacaonun başına. . . . inşallah. . . . .
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MANT1K:Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum hangi takım taraftarı olursan ol bu şekilde beddua''yı kimse haketmez. Senin elin kolunda iş tutamaz hale gelir o zaman bir daha düşünürsün. .
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16 4
KSK Lİ MESUT:ŞU 6SARAY, sakatlar toplama merkezi oldu.
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BLACK SWORD:Ooo mesude gelmiş, söylesene ali Sami Yen de başına ne geldi:)
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12 2
G.SARAY:FİFA KURALLARINA GÖRE MİLLİ TAKIMDA SAKATLANAN OYUNCUNUN MAAŞINI KLÜBÜ DEYİL FİFANIN ÖDEMESİ GERKMİYORMU YOKSA BENMİ YANLIŞ BİLİYORUM
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