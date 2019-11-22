Galatasaray'da Luyindama şoku: Sezonu kapattı

Luyindama'dan Galatasaray'ı yıkan haber geldi. Başarılı savunma oyuncusunun milli maçta yaşadığı sakatlık sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu ve bu yüzden sezonu kapattığı öğrenildi.

İşte Galatasaray resmi sitesinden Luyindama için yapılan açıklama:

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul'a dönen Christian Luyindama'nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır"ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce Luyindama sakatlığı ile ilgili, "Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal"diyerek tepkisini dile getirdi.