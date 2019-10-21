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Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor

Galatasaray'ın toplam 8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Christian Luyindama'nın devre arasında transferine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılı ekip başarılı savunmacının yerine oyuncu bakınmaya başladı.

21.10.2019 12:14

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından Ndiaye, Gomis, Ozan Kabak, Rodrigues ve Fernando yurt dışına gönderilmişti. Sarı kırmızılı ekip bu kez devre arasında Christian Luyindama'nın transferine hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp geçen sezonun ara transfer döneminde 3 milyon euroya kiraladığı Luyindama'nın 5 milyon euro daha ödeyerek bonservisini almıştı. 8 milyon euro yatırım yapılan 25 yaşındaki Kongolu stoper son olarak PSG maçında izlendiği Avrupalı scoutlar tarafından geçer not aldı.

LUYINDAMA YERİNE OYUNCU BAKILIYOR

Real Madrid maçında da yakından takip edilecek Luyindama için devre arasında Premier Lig'den 10 milyon euro üzerinde teklifler bekleniyor. Luyindama'nın satılma ihtimalini dikkate alan Galatasaray'da stoper arayışları başlarken hedef Marcao gibi maliyeti düşük ancak potansiyeli yüksek genç oyuncu bulabilmek. Teknik heyet, scout ekibinden alternatif oyuncuların listesini isterken önerilen isimler arasından Fatih Terim ve kurmayları da stoper listesi belirleyecek.

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Galatasaray'da Luyindama yolcu! Yerine oyuncu bakılıyor

Christian Luyindama, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

YORUMLAR (3)
FALCAO:HELE ŞÜKÜR. . .
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RECEP:bizi artık gönül koyan yürekli gençlerden başkası temizlemez fatih hocam uyan artık ağaç yaşken eğilir sen kurt hocasın helede türkiye gençliği skot ekiplerimiz arayıp bulsunlar çok kıymetli gençlerimiz olduğuna inanıyorum.
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TESPİT:BENCE MARCAO DA GİTSİN. STOPERLER ZAYIF. DONK ONDAN İYİ OYNUYOR
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