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Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da Saracchi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:37

, Süper Lig'in 23. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

SARACCHI TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Konya'da yaşadığı sakatlığı atlatıp Kasımpaşa'da takıma geri dönen, ancak maçın başında tekrar sakatlanan Marcelo Saracchi, antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.

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Galatasaray'da Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (3)
HELAL OLSUN:cimbomun hepsi yıldız zam yapın prim verin hepsi milyon milyonu hakediyo 6 maç üstüste eze eze yendik kim yapabilmiş he helal olsun 6 hafta 18 puan kim çıktıysa yendik şimdi sıra fenerde onuda yenecez hepsini yenecez en büyük cimbom
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FB 6-0 GS:KARDEŞİM 6 DA 6 YAPTINIZ DA NE OLDU NE BU HAVALAR LİGİNİZ YENİ BAŞLADI MERAK ETME ASLANIM KADIKÖYDE YASLARIM
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ADINIZI YAZINYFI:bu adam da kendnı dünya yıldızı zannediyor geldiği günden beri 10 dk oynuyor üç hafta sahlardan uzak zaten işe yarar bb, ri olsa gs ye verirler miydi
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