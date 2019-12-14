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Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak!

Galatasaray'da Brezilyalı oyuncu Mariano'nun menajeri İstanbul'a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli oyuncu ile yollar ayrılacak.

14.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:33

Yeni Malatyaspor'da oynadığı futbolla bir hayli ilgi çeken ve 'ın transfer listesinin 1 numarasında yer alan Guilherme ile 'ın gözden çıkardığı Mariano'nun menajeri Marcelo Robalinho'nun sabah saatlerinde 'a geldiği ortaya çıktı.

MARİANO GALATASARAY'DAN AYRILIYOR

Hemen hemen her maçtan sonra Ocak ayını işaret eden ve kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Fatih Terim'in Mariano'nun üzerini çizdiği belirtilirken, Brezilyalı sağ bekin menajerinin bonservis şartlarını konuşmak için Galatasaray yönetimiyle bir araya geleceği öğrenildi.

(Akşam)

Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılacak!

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, İstanbul, Spor


HABER YORUMLARI (8)
GS YÖNETİM KURULU:Bu sene umudumuz kalmadı. Seneye biziz .
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ALİ YİLMAZ:Mesele Krimi gitdigi degil Bunlarin neden alindigi Demekki hepsi yanlis transfer
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DOBRA:Mariano''nun şuan takıma katkı sağlayamadığı ve takımdan ayrılması doğru karar ancak kesinlikle yanlış transfer değil GALATASARAY''ımıza zamanında üst düzey katkı sağlamış bir futbolcu. yolu açık olsun.
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FİFİ:GS DE OYUNCULAR GİDİYOR BU DA TFF NİN OYUNU FENER ŞAMPİYON OLSUN DİYE
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GS:MUSLERA HARİÇ HEPSİ GİTSİN
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TOMMAS:linnes de kalsın. tam beyefendi. kadroda yokken stadda maclarda kadroda varkende elinden gelen herşeyi yapan bir isim
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GS YÖNETİM KURULU:Biz variz sen niye yaziyosun
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ZİYAA:Good BYE Mariano sana da. . . Nzonzi, Mariano gidiyor. . . Sırada ki gelsin. . .
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Spor

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