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Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Lemina, koşulara başladı.

26.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:15

, Süper Lig'in 24. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

LEMINA KOŞULARA BAŞLADI

Antrenmanda Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

Antrenman öncesinde Younes Belhanda ve Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (3)
RECEP:lütfen artık sizden tek isteğimiz gerçekten TÜRKİYE min en iyi kadrosu olarak, , , size yakışan güzel oyununuzu oynamak, ya, , birde nedense hep araya adem giriyor aklıma hep o çocuğun bitmek bilmeyen enerjisi azmi ve attığı golleri geliyor. neyse, gomisle, podolskiyle, aklıma şuan getiremediğim daha nice güzelliklerle herzaman ailegibi olmasını bildik, artık bukuralda değişmez inşallah, yönetime teknik kadroya ve emeğigeçen herkese teşekkürler.
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MEMET33:SEZON BİTECEK BİZ HALA MÜJDELİ HABER; KOŞULARA BAŞLADI'' YA SEVİNECEKMİŞİZ. ALLAH ALLAH.
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RECEP:haydi aslanım haydi biran önce dön de şenliğimize eşlik et sezonsonunu hepberaber mutlu sonla görelim inşallah butakımın sana ve senin gibi profesyonellere daha çok ihtiyacı var. gönül koyarak oynayan bütün futbolcularımızın . camiamızın gönlünde silinmez yeri olur bu herzaman böyleydi böylede kalacak.
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