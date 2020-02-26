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Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

26.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:25Galatasaray'da Mario Lemina koşulara başladı
, Süper Lig'in 24. haftasında evinde ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.
Antrenmanda Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.
Antrenman öncesinde Younes Belhanda ve Ahmet Çalık'ın doğum günü kutlandı.
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, Gençlerbirliği, Galatasaray, Güncel

Kaynak: İHA

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