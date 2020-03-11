Galatasaray'da mart ayı olağan divan toplantısı başladı
Galatasaray Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.
11.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:22
Galatasaray Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda başladı.
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen divan toplantısına sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ile yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kancal ve yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik katıldı. Kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek ve Faruk Süren ile divan kurulu üyeleri de toplantıda yer aldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan olağan divan toplantısının gündem maddeleri ise şöyle: 1. Şubat ayına ait olağan toplantı tutanağının takdimi ve oya sunulması,2. Divan Başkanlığı'na gelen evrakın okunması,3. Kulüp ve Bağlı ortaklılarına ait 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenmiş özet mali - yönetsel - sportif raporun, Yönetim Kurulu tarafından sunulması,4. 31 Aralık 2019 itibarıyla düzenlenen özet mali - yönetsel - sportif raporla ilgili Denetim Kurulu'nun tespit ve incelemesi,5. Gündemin 3. Maddesinde sunulan rapor ve 4. Maddesindeki Denetim Kurulu tespit ve incelemeleri ile ilgili genel görüşme,6. Kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,7. Kapanış.
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Toplantıdan detaylar
Kaynak: DHA
Etiketler : Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor
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