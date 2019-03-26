26 Mart 2019, 21:50
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Galatasaray'da Mbaye Diagne Milli Maçta Sakatlandı!

Galatasaray'ın yıldızı Mbaye Diagne, Senegal'in Mali ile oynadığı maçta ciddi bir şekilde sakatlandı. Diagne, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan Milli Takımında sakatlanan Kostas Mitroglou'nun ardından sarı-kırmızılı takıma bir kötü haber de Mbaye Diagne'den geldi.

Senegal'in Mali ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, 57. dakikada sakatlandı. Kolunun üstüne düşen deneyimli oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GALATASARAY'DA 3 GOL ATTI

Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da 7 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Yunanistan, Senegal, Mbaye Diagne, Spor



YORUMLAR (13)
TR80: Bu federasyon yine yaktı bizi illa başşak şampiyon yapacaklar . Bu kadarda beddua edilmezki.
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CAABBAARR: NE FARK EDERKI G. S ICIN OLSADA OLUR OLMASADA OLUR
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DEVREK USULÜ LEVREK : Hepte Galatasaray ın adamları sakatlanıya yaa şinci takımı nasıl çöğürceyn forvetsizgelen
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JAMES: 15 milyon çöp oldu mu şimdi ahahhaahhahahahaaha
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  • GS : Fenerin 11 yıldır şampiyonlar ligine katılamamasının maddi kaybı ne kadar bi hesapla. Ayrıca Fener katılamadıkça onun parasını Galatasaray alıyor
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