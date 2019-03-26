Galatasaray'da Mbaye Diagne Milli Maçta Sakatlandı!

Yunanistan Milli Takımında sakatlanan Kostas Mitroglou'nun ardından sarı-kırmızılı takıma bir kötü haber de Mbaye Diagne'den geldi.
Senegal'in Mali ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne, 57. dakikada sakatlandı. Kolunun üstüne düşen deneyimli oyuncu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
GALATASARAY'DA 3 GOL ATTI
Kasımpaşa'dan 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne, Galatasaray'da 7 maça çıktı. 27 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.
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