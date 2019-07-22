Galatasaray'da Mitroglou şoku: İstediğiniz takıma gönderin

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Marsilya'dan kiralanan ve oynadığı futbolla sınıfta kalan Kostas Mitroglou hazırlık kampının en zayıf halkalarından biri oldu.

3-2 biten Leipzig maçında yine istenilen seviyeye gelemediği gözlemlenen Kostas, Fatih Terim tarafından beğenilmezken Galatasaray yönetiminin tecrübeli futbolcuyu takımdan göndermek için arayışlara koyulduğu belirtildi.

MARSİLYA KABUL ETMEDİĞİ SÜRECE KOSTAS FRANSA'YA DÖNEMEZ!

Akşam'da yer alan habere göre; Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiralanan ve eski takımı kabul etmediği sürece Kostas Mitroglou'nu Fransa'ya gönderemeyen Galatasaray, tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için menajerine talimat verdi.

Sarı kırmızılı kulüpte kalması halinde yıllık 2,6 milyon Euro maaş alacak olan Mitroglou sergilediği performansla hayal kırıklığı yaratırken, yönetimin menajer Panos Galariotis'e 'Kostas'ın maaşını yarı yarıya ödemeye hazırız sen yeter ki takım bul' dediği öğrenildi.

31 yaşındaki futbolcuyu Marsilya'ya geri göndermek isteyen Abdürrahim Albayrak'a Zubizarreta'dan olumsuz yanıt gelirken, İspanyol Sportif Direktörün 'Onu geri alamayız planlarımızın arasında yok, ama siz istediğiniz kulübe kiralık olarak gönderebilirsiniz' yanıtını verdiği ifade edildi.