Galatasaray'da Muhalefet Yeni Başkan Arıyor

Galatasaray'da bir kaynama var… Mustafa Cengiz'in yaptığı çıkışlar, son dönemde üst üste aldığı cezalar, kendisine eski başkanların yaptığı uyarılara kulak asmaması ciddi anlamda sıkıntıya neden oldu.

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, yeni bir oluşum için eski başkanlar Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek'le dirsek temasına geçti. Özbek'in hevesli olmasına rağmen Kıraç'ın onu durdurduğu ve camia içinden başka bir ismin arkasında birleşilmesi durumunda maddi anlamda destek istedi.

ÜNLÜ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR

Kıraç'ın Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Burak Elmas'la da fikir teatisinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Özellikle Mart ayında takımın durumunun yeni bir kongre çağrısı için önemli olacağı da camia içinde ciddi ciddi seslendirilenler arasında.

(Foto Spor)