17 Aralık 2018, 11:18
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Galatasaray'da Muhalefet Yeni Başkan Arıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in son dönemdeki çıkışları ve aldığı cezaların ardından muhalefet kanadı harekete geçti, yeni başkan arıyor.

Galatasaray'da bir kaynama var… Mustafa Cengiz'in yaptığı çıkışlar, son dönemde üst üste aldığı cezalar, kendisine eski başkanların yaptığı uyarılara kulak asmaması ciddi anlamda sıkıntıya neden oldu.

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, yeni bir oluşum için eski başkanlar Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek'le dirsek temasına geçti. Özbek'in hevesli olmasına rağmen Kıraç'ın onu durdurduğu ve camia içinden başka bir ismin arkasında birleşilmesi durumunda maddi anlamda destek istedi.

ÜNLÜ İSİMLERLE GÖRÜŞÜYOR

Kıraç'ın Faruk Süren, Ali Dürüst, Adnan Öztürk ve Burak Elmas'la da fikir teatisinde bulunduğu gelen bilgiler arasında. Özellikle Mart ayında takımın durumunun yeni bir kongre çağrısı için önemli olacağı da camia içinde ciddi ciddi seslendirilenler arasında.

(Foto Spor)

Mustafa Cengiz,Galatasaray

YORUMLAR (25)
ADINIZI YAZIN: gayet memnunuz geçiniz. . biz bu filmi daha önce gördük
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TUNÇ06: YA GS İŞİ BİLİYOR FB DE BAŞKAN ARASA YA ARTIK BUNLAR BATIRDI TAKIMI BU OLAY GS DA BEŞİKTAŞTA OLSA HEMEN KONGREYE GİDİLİRDİ .FB DE ARTIK KONGRE YAPMALI KESİNLİKLE.
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GÖZLEMCİ VATANDAŞ: gelsin adnan polat galatasaray yeniden şahlansın türkiyede issm yapmış holdingleri olan ve insanlara işveren çok deyerli bir insan daha ne arıyorsunuz ama adnan polat geldimi takımı deyiştririr fatih terim başta olmak üzere
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ADINIZI YAZIN: bu kıraç denen adam hala ölmedimi galatasaray kurtulsun bu adamın ordan gidecegi yok . bırakın bu abi ayaklarını galatasaraya bu güne kadar ekonomi olarak ne başarınız var . dogru çalışanı ayagını kaydırıp kulübü bu hale getiren sizsiniz. örnek mi istiyorsunuz adnan polat. utanın yakasından düşün külübün
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CAN DEP: Adam daha dün geldi rahat birakin, bu sezon GS,ya yapılan haksızlıklar apacik ortada, Bu haksizliklara karşı bir başkanın takimini savunmasi kadar doğru ne olabilir, Konusmasa bu sefer Başkan yönetim nerede diyeceklerdi..
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