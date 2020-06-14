Galatasaray'da Muslera sakatlandı

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlık geçirdi.

14.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 22:29
Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera sakatlık geçirdi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Skoda ile girdiği ikili mücadelede sağ ayağına aldığı darbe sonucunda sakatlandı.
Arjantinli kalecinin yerde kalmasıyla sahaya giren Galatasaray sağlık ekibi, deneyimli kaleciye müdahale etti. Sağlık ekibi değişiklik işaret etmesinin ardından sahaya ambulans girdi.
Muslera, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Öte yandan geçen sezon oynanan Çaykur Rizespsor-Galatasaray maçının 70. dakikasında Emre Akbaba talihsizlik yaşamış ve Samudio ile girdiği mücadele sonrasında kaval kemiği kırılmıştı. Galatasaray’da Muslera sakatlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Fernando Muslera, Galatasaray, Çaykur, Spor, Haber

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