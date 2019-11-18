Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da sakatlandı

Tam anlamıyla bir sakatlık kâbusu yaşayan Galatasaray, bu sefer de Luyindama'dan gelen haberle sarsıldı.

Falcao, Andone, Babel ve Muslera'nın ardından Luyindama da sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Luyindama'dan gelen kötü haber ise Florya'da büyük bir şok ve şaşkınlık yarattı. Art arda gelen sakatlıkların ardından planları alt üst olan Fatih Terim'in kadroda yapacağı değişiklikler merak konusu oldu.

Babel, Muslera ve Luyindama'nın cuma günü Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor.