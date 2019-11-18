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Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da sakatlandı

Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da milli takımda sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında oyundan alındı.

18.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:33

Tam anlamıyla bir sakatlık kâbusu yaşayan , bu sefer de Luyindama'dan gelen haberle sarsıldı.

Falcao, Andone, ve Muslera'nın ardından Luyindama da sakatlandı. 25 yaşındaki oyuncu, Demokratik 'nun Gambiya ile oynadığı maçın 65. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Luyindama'dan gelen kötü haber ise Florya'da büyük bir şok ve şaşkınlık yarattı. Art arda gelen sakatlıkların ardından planları alt üst olan Fatih Terim'in kadroda yapacağı değişiklikler merak konusu oldu.

Babel, Muslera ve Luyindama'nın cuma günü Başakşehir'e karşı forma giyip giyemeyeceği henüz bilinmiyor.

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Galatasaray'da Muslera ve Babel'in ardından Luyindama da sakatlandı

Fernando Muslera, Galatasaray, Kongo, Babel, Spor


HABER YORUMLARI (2)
THE BOY:Bunlar bahane değil. Kaleye koy batuhanı ortaya koy taylan antalyalıyı oynasınlar onlar hangi gün için bekliyolar. Bu gün için beklemiyolar mı ? Göstersinler kendilerini ? Bu bir fırsat yoksa başka zaman bunları oynatacakları yok.
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GS ....:Bu şansızlık falan değil.
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