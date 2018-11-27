Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Serdar Aziz,Mustafa Cengiz,Galatasaray