27 Kasım 2018, 17:11
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ve Serdar Aziz'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Atiker Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 24.11.2018 tarihinde Galatasaray TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu SERDAR AZİZ'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.11.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Serdar Aziz,Mustafa Cengiz,Galatasaray
27 Kasım 2018 Salı 17:11



YORUMLAR (9)
OLAYA BAK: TÜPÇÜÜÜÜÜ KAÇAK VAR TÜPÇÜÜÜ SUYUN ISINIYOR TÜPÇÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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WQREWR: galatasaraylılar ağlamayın hahhaa haaa en büyük konyaspor. . . 3 puan konyanın hakkı idi olmadı
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  • ? : Tamam hadi yallah bu sene de kume ye dusmemek icin oynayin siz. Her sene oldugu gibi.
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BAYRAM KOÇAK: TFF ADAM GIBI IŞ YAPSSA KIMSE KONUŞMAZ SEN FEDERASYON ISEN HAKLI VE HAKSIZI AYITR ETMÖESINNI BİLMELİSİN DEGILSEN KONUŞANLAR SUSMAZ KONUŞUR KANUŞMA HAKKI DOĞUYO
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DELI : Federasyonda türkce bilen biri yok galiba baskanimiz cok düzgün bir sekilde sizi istifaya cagirdi bunun sportmenlikle ne alakasi var iyide
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