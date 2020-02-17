Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Kapı'ya sözleşmesinin uzatılması için sundukları tüm önerilerin reddedildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri ret ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır."