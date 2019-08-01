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Galatasaray'da neşeli antrenman

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

01.08.2019 19:07 Galatasaray'da neşeli antrenman
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Neşeli geçen antrenman taktik çalışmaların ardından sona erdi. Sakatlıkları devam eden Şener, Feghouli Emre ve Diagne antrenmanda yer almadı.
HASAN ŞAŞ VE ÜMİT DAVALA'YA BREZİLYA USULÜ KUTLAMA
Galatasaray'da yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'ya Brezilya usulü doğum günü
kutlaması yapıldı. Oldukça neşeli anların yaşandığı kutlama sonrası oyuncular çalışmalarına devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Doğum günü kutlamasından görüntüler
Antrenmandan görüntüler


- İstanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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