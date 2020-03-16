Galatasaray'da Ömer Bayram şoku
Galatasaray, Ömer Bayram'ın dün oynanan Beşiktaş derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.
16.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:49
Galatasaray , Ömer Bayram'ın dün oynanan Beşiktaş derbisinde elinin kırıldığını ve önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Sarı-kırmızılı kulüpten oyuncunun sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Galatasaray, Ömer Bayram, Beşiktaş, Spor
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