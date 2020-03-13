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Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasındaki Beşiktaş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığı bulunan Henry Onyekuru, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

13.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:47

Galatasaray , Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

ONYEKURU TAKIMLA ÇALIŞTI, ADEM BÜYÜK TEDAVİ GÖRDÜ

Antrenmanda sakatlığı devam eden Adem Büyük'ün tedavisine devam edilirken, çarşamba günkü antrenmanı sol arka adalesinde ağrı hissedip yarıda bırakan Henry Onyekuru ise takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Başarılı oyuncunun tekrar sahalara dönmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı

Kaynak: İHA

Etiketler : Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

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