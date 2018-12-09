09 Aralık 2018, 13:59
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Galatasaray'da Porto Maçının Hazırlıkları Başladı

Salı günü evinde Porto ile karşılaşacak temsilcimiz Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6'ncı hafta karşılaşmasında Porto'yu konuk edecek Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Topla ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Porto karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Sabah,Galatasaray,Porto
09 Aralık 2018 Pazar 13:59



YORUMLAR (1)
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