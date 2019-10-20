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Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında İspanya ekibi Real Madrid ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

20.10.2019 13:41Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında İspanya ekibi Real Madrid ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde antrenman salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana kısmında ise gruplar halinde ayak tenisi oynandı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Radamel Falcao, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışırken, dün yapılan antrenmanın ardından hafif ağrıları oluşan Sofiane Feghouli ise bugün tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Real Madrid maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 21.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu saat 20.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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