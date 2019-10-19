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Galatasaray'da Real Madrid maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında salı akşamı İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

19.10.2019 13:53Galatasaray'da Real Madrid maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında salı akşamı İspanya temsilcisi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan pas çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı futbolcular, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray'da Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Radamel Falcao ise fizyoterapistler eşliğinde sahada takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: DHA

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