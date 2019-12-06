Galatasaray'da Riva Projesi devam ediyor, Florya kapsam dışı bırakıldı

Emlak Konut, Galatasaray ile Riva Projesi'nin devam edeceğini, Florya arsasının ise kapsam dışı bırakılmasına karar verildiğini KAP'a bildirdi.

İşte Emlak Konut'un KAP'a yaptığı açıklama:

''Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.''

MUSTAFA CENGİZ: GELECEK RİVA'DA

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Riva ve Florya için Emlak Konut'la yapılan anlaşmanın basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Cengiz, "Bugün burada Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. Uzun yıllardan beri, 2016'dan beri süren maalesef fiziki ve hukuki nedenlerden ötürü çıkamadığımız evimize yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Ben bunun temelinin oluşumunu sağlayan, Selahattin Beyaz'ı teşekkür ediyorum. Bu değerli araziyi, İstanbul'un pırlantalarından biri olan bu araziyi bu hale getiren yönetimlere teşekkür ediyorum. Projeye katkı sağlayan değerli kardeşlerimi kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün, tarihi bir an. Florya, bütün kulüplerin olduğu gibi bizim de mabedimiz, çalışma alanımız, yuvamız, evimiz" dedi.

"120 MİLYON TL ÖDÜYORUZ"

Florya için ödeyecekleri miktarı açıklayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Biz bu gecikmeden, 2016'dan ihalenin realize olduğu Mayıs 2018 itibariyle kaynaklanan bütün giderleri, faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız parayı tekrar iade ediyoruz. 120 milyon TL'yi. Biz evimizin bedelini tekrar ödeyerek, bu konu çok önemli, bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz. Ne mutlu! Bütün kulüplerimizin de yuvasına kavuşmasını dilerim. Yuva en önemli şeydir. Taraftarımız ve rakiplerimizin de bu bağlamda değerlendirmesini rica ederim. 120 milyon Tl ve gider ödeyeceğiz. Giderlerin içinde Riva da var. Riva'yı canlandırmamız gerekiyor. Şampiyonluk için uğraşırken bu projeye tam destek veremediğimizi ikrar ediyorum. Bugün Riva, İstanbul'un hem ulaşım, hem sağlam kaya, depreme dayanıklılık açısından en değerli yerlerinden bir tanesi. Gelecek Riva'da" ifadelerini kullandı.