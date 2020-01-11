Haberler » Spor » Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı - Spor

Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı

Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC Ajax NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

11.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:25Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı
Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" denildi. - İSTANBUL

Ryan Guno Babel, Galatasaray, Ajax, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

21:58  Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Spor
21:58  ING Basketbol Süper Ligi - Spor
21:54  TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası - Spor
21:48  Florin Andone: "Cordoba'ya dönmek isterim" | Transfer Haberleri - Spor
21:44  Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Spor
19:35  Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Spor
17:53  Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Spor
17:22  Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Spor
16:28  Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Spor
15:28  Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Spor
11.01.2020 22:05:40