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Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı

Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC Ajax NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

11.01.2020 21:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:30Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı
Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" denildi.
(İHA)

Ryan Guno Babel, Galatasaray, Ajax, Güncel

Kaynak: İHA

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