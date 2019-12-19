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Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

19.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:04 Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı

, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maçta tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Devam eden bölümde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleşirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

RYAN BABEL TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray'da Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirirken Ryan Babel, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 15.00'te özel bir uçakla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.



Galatasaray, Ryan Babel, Spor

Kaynak: DHA

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