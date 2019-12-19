Haberler » Güncel » Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı - Haber

Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

19.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:30 Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı
, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Ryan Babel de takımla birlikte çalıştı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, Türkiye Kupası'nda oynanan son maçta tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle çalışmaya devam etti. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenmanda Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Ryan Babel ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.
(İHA)

Galatasaray, Ryan Babel, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18   Tekirdağ'da "Afet Risk Azaltma Planı" bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haber
16:18   Uçuruma devrilen otomobilde yaralanan kadının çocuğu evde ölü bulundu - Haber
16:18   "Şehri Sultandan Kareler" Ulusal Fotoğraf Yarışması - Haber
16:18   Zihinlerinde canlandırıp AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladılar - Haber
16:18   Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:22:48