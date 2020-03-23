Galatasaray'da sadece Albayrak ve Terim'in testleri pozitif çıktı
Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.
23.03.2020 23:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:14
Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ise koronavirüs testine yarın girecekler.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Galatasaray, Spor