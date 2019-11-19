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Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, Mario Lemina'nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiği belir

19.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:53

Kulübü, milli takımından dönen Gabonlu futbolcusu Mario Lemina'nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Medipol Başakşehir'le oynanacak karşılaşmanın hazırlığının teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüğü belirtildi.

LUYİNDAMA'NIN SON DURUMU TETKİKLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Gabon Milli Takımı'ndan dönen Lemina'yla ilgili yapılan açıklamada, "Lemina sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle günü tedaviyle geçirdi." denildi. Sarı-kırmızılıların Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giyen oyuncusu Christian Luyindama'nın da milli maçta sakatlandığı aktarıldı. Luyindama'nın durumunun İstanbul'a döndükten sonra yapılan tetkikler sonucu ortaya çıkacağı ifade edildi.

"FALCAO İSPANYA'DAKİ TEDAVİSİ BİTİNCE İSTANBUL'A DÖNECEK"

Milli takımlarından sakat dönen diğer futbolcular Fernando Muslera'nın bel ağrısı ile Ryan Babel'in ise sol dizindeki efüzyon (sıvı birikimi) nedeniyle günü tedaviyle geçirdiği kaydedildi. Takımdan ayrı özel program uygulanan futbolculardan Şener Özbayraklı'nın salonda, Younes Belhanda'nun ise sahada çalışma yaptığı bildirildi. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giden Radamel Falcao'nun, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul'a döneceği aktarıldı. Bir diğer sakatlığı bulunan futbolcu Florin Andone'nin ise günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdiği açıklandı.

Galatasaray'da sakat futbolculara Lemina da eklendi

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (9)
İLBEYİ:Gözü aydın gs düşmanlarının.
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VATANDAŞ:Yeyin için yatın aslanlarım benim oynayıp napcanız alın paranızı karılarla kızlarla yeyin için gezin tüh sizin gibi futbolculara ruhsuzlar yediğiniz içtiğiniz aldığınız o paralar haram zehir zıkkım olsun
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UAGS:ALLAH VAR GAM YOK. . . . . YİNE ŞAMPİYONUZ. . . . . . SİZİ GİDİ PİYONLAR :))))
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FB Lİ OLMAK AYRICALIKTIR:İnşallah hepsi BASUR olur !!!
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KSK Lİ MESUT:Sakatlar Derneği oldu 6SARAY
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KRALALEX21:ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE
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GS LI:BÖYLE DEVAM EDERSE SAHAYA MECBUR FATİH TERİM, ÜMİT DAVALA, HASAN ŞAŞ VS ÇIKACAK.
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KURT34:nazar oldular heralde. deve falan kesmek lazım.
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BU AKŞAM:AKIYO MÜBAREKKK
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