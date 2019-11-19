Galatasaray'da sakatlar kervanına Lemina da eklendi

Galatasaray, Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ederken, Mario Lemina'nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiği belirtildi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Sonraki bölümde koordinasyon, çabukluk, yön değiştirme, sürat ve rampada kuvvet çalışması yapıldı. İdman dayanıklılığa yönelik çeşitli oyunlarla devam etti. Sarı-kırmızılıların antrenmanı yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

LEMİNA DA SAKATLANDI

Galatasaray'da sakat futbolculara Mario Lemina da eklendi. Gabon Milli Takımı'ndan dönen Lemina'nın sağ diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edildiği belirtildi. Oyuncu günü tedaviyle geçirdi.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Diğer taraftan, ülkelerinin milli takım kamplarında yaşadıkları sakatlıkların ardından İstanbul'a dönen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera bel ağrısı, Hollandalı Ryan Babel de sol dizindeki sıvı birikimi nedeniyle günü tedaviyle geçirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Christian Luyindama'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama, oyuncu İstanbul'a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerin ardından yapılacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan oyunculardan Şener Özbayraklı özel programa göre takımdan ayrı salonda, Younes Belhanda ise sahada çalışma yaptı. Tedavisinin planlanan programı dahilinde İspanya'ya giden Radamel Falcao, buradaki tedavi süreci sonrası İstanbul'a dönerek tedavisinin sonraki bölümünü kulüpte gerçekleştirecek. Florin Andone ise günü özel bir tedavi programı dahilinde geçirdi.

Öte yandan, Türkiye A Milli Takım kampından dönen Ömer Bayram, günü takımdan ayrı yenilenme çalışması yaparak tamamlarken Cezayir'in dün akşam Botsvana'ya karşı oynadığı maçta forma giyen Sofiane Feghouli ise idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.