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Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı

Galatasaray Kulübü, yeni transferler Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı.

17.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:30

, devre arasında Bundesliga ekiplerinden 'den 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi ve Monaco'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı. Lisansı çıkartılan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilen Uruguaylı savunma oyuncusu pazar günkü Yukatel Denizlispor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde sahada yer alabilecek.

Bilindiği üzere ülkesi Nijerya'da sıtma olan Henry Onyekuru, sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

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Galatasaray'da Saracchi ve Onyekuru'nun lisansı çıkartıldı

Galatasaray, Almanya, Leipzig, Spor

Kaynak: DHA


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